Маклаков назвал Абаскаля запутавшимся в себе тренером: «Устроил с командой какую-то чехарду»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Неизвестно, что может в очередной раз прийти в голову Абаскалю. Надо вопросы задавать ему. Чехарду какую-то устроил с командой. Это уже не только мое мнение. Многие болельщики об этом говорят. Мое мнение, что это совсем запутавшийся в себе тренер, который не понимает ничего. Вполне возможно, что в матче против ЦСКА будет ничья», — сказал Маклаков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» (16 очков) занимает пятое место в РПЛ. ЦСКА (16) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет шестым.