Круговой рассказал, почему стал реже играть за «Зенит» в этом сезоне

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, почему стал играть намного реже, чем в прошлом году.

«Весной было стечение обстоятельств. Ушел Ракицкий, а Дугласа поставили в центр. Я выходил слева, неплохо смотрелся, в том числе в Лиге Европы. В марте получил лучшего игрока месяца, забивал, отдавал. Что случилось дальше... Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работать, как и раньше. Не снижаю к себе требований, настрой максимальный. Тренерский штаб мной доволен. Но не я определяю стартовый состав. Конечно, я злюсь. Но только на себя. Психологически и эмоционально это тяжело, но мы профессионалы. Надо привыкать к любой ситуации. Надеюсь, в дальнейшем что-то поменяется», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Зенит» 15 матчей и все разы выходил на замену. В сумме игрок провел на поле 542 минуты и отдал 1 результативную передачу