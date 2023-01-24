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Сегодня, 11:10

Круговой рассказал, почему стал реже играть за «Зенит» в этом сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, почему стал играть намного реже, чем в прошлом году.

«Весной было стечение обстоятельств. Ушел Ракицкий, а Дугласа поставили в центр. Я выходил слева, неплохо смотрелся, в том числе в Лиге Европы. В марте получил лучшего игрока месяца, забивал, отдавал. Что случилось дальше... Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работать, как и раньше. Не снижаю к себе требований, настрой максимальный. Тренерский штаб мной доволен. Но не я определяю стартовый состав. Конечно, я злюсь. Но только на себя. Психологически и эмоционально это тяжело, но мы профессионалы. Надо привыкать к любой ситуации. Надеюсь, в дальнейшем что-то поменяется», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел за «Зенит» 15 матчей и все разы выходил на замену. В сумме игрок провел на поле 542 минуты и отдал 1 результативную передачу

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-obyasnil-pochemu-stal-rezhe-igrat-za-zenit-v-etom-sezone-po-sravneniyu-s-proshloi-vesnoi-222279/
Данил Круговой
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