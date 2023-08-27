«Крылья Советов» — «Балтика»: игрок самарцев Зотов вывел команду вперед

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов забил на 90+1-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Балтикой» — 2:1.

Владислав Шитов из штрафной в падении сделал навес во вратарскую, а Зотов головой пробил в дальний угол ворот.