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4 сентября, 18:13

«Крылья Советов» — ЦСКА: видеообзор матча 8-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
4 сентября. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1.
Фото ФК ЦСКА.

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче восьмого тура чемпионата России. Московская команда выиграла со счетом 1:0.

Победный мяч на 79-й минуте забил защитник красно-синих Игорь Дивеев после подачи с углового.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса, игрок вышел на замену на 70-й минуте.

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне и с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья» идут на девятой строчке (9 очков).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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