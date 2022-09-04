«Крылья Советов» — ЦСКА: видеообзор матча 8-го тура РПЛ

ЦСКА на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче восьмого тура чемпионата России. Московская команда выиграла со счетом 1:0.

Победный мяч на 79-й минуте забил защитник красно-синих Игорь Дивеев после подачи с углового.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса, игрок вышел на замену на 70-й минуте.

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне и с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья» идут на девятой строчке (9 очков).