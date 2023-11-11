Сегодня, 16:04
«Крылья Советов» победили «Урал» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.
Счет в первом тайме с пенальти открыл полузащитник самарцев Бенхамин Гарре. Через несколько минут в ворота гостей был назначен еще один 11-метровый, но вратарь «Урала» Илья Помазун отбил удар защитника Фернандо Костанцы.
Сразу после перерыва «Урал» сравнял счет — отличился защитник Силвие Бегич.
На 66-й минуте форвард Владислав Шитов вывел «Крылья» вперед.
Окончательный счет в добавленное время установил Владимир Писарский.
14-я минута. Гарре — 1:0
46-я минута. Бегич — 1:1
66-я минута. Шитов — 2:1
90+7-я минута. Писарский — 3:1