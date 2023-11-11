«Крылья Советов» — «Урал»: видео голов

«Крылья Советов» победили «Урал» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме с пенальти открыл полузащитник самарцев Бенхамин Гарре. Через несколько минут в ворота гостей был назначен еще один 11-метровый, но вратарь «Урала» Илья Помазун отбил удар защитника Фернандо Костанцы.

Сразу после перерыва «Урал» сравнял счет — отличился защитник Силвие Бегич.

На 66-й минуте форвард Владислав Шитов вывел «Крылья» вперед.

Окончательный счет в добавленное время установил Владимир Писарский.

14-я минута. Гарре — 1:0

46-я минута. Бегич — 1:1

66-я минута. Шитов — 2:1

90+7-я минута. Писарский — 3:1