«Крылья Советов» заинтересованы в выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Шитова

«Крылья Советов» хотят выкупить форварда Владислава Шитова, арендованного у «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство самарского клуба заинтересовано в том, чтобы 19-летний футболист стал игроком команды на постоянной основе.

За основную команду «Спартака» нападающий провел два матча и не отметился результативными действиями. В июле 2022 года он перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шитова в 700 тысяч евро.

Клуб из Самары занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.