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Сегодня, 18:57

«Крылья Советов» заинтересованы в выкупе арендованного у «Спартака» нападающего Шитова

Алина Савинова
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«Крылья Советов» хотят выкупить форварда Владислава Шитова, арендованного у «Спартака». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство самарского клуба заинтересовано в том, чтобы 19-летний футболист стал игроком команды на постоянной основе.

За основную команду «Спартака» нападающий провел два матча и не отметился результативными действиями. В июле 2022 года он перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шитова в 700 тысяч евро.

Клуб из Самары занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/krylya-sovetov-zainteresovany-v-vykupe-arendovannogo-u-spartaka-forvarda-shitova-229967/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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