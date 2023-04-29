«Крылья Советов» — «Зенит»: Писарский и Мостовой в старте, Гарре и Сергеев в запасе

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 25-го тура чемпионата России. «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Ежов, Цыпченко, Писарский. Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Загородников, Витюгов, Циркович, Рахманович, Гарре, Шитов, Тоцкий, Хлусов. «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра. Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Родригао, Алип, Сутормин, Бакаев, Козлов, Мантуан, Сергеев. Матч пройдет в Самаре сегодня и начнется в 14.00 мск.