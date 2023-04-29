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«Крылья Советов» — «Зенит»: Писарский и Мостовой в старте, Гарре и Сергеев в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 25-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Ежов, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Загородников, Витюгов, Циркович, Рахманович, Гарре, Шитов, Тоцкий, Хлусов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Родригао, Алип, Сутормин, Бакаев, Козлов, Мантуан, Сергеев.

Матч пройдет в Самаре сегодня и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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