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Судейство

Сегодня, 13:35

Судья Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» получил комментарий главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который заявил, что арбитр Евгений Кукуляк, работавший на игре Пути регионов «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти), временно не будет получать назначения на встречи РПЛ.

По словам Каманцева, Кукуляк ошибочно не назначил пенальти во втором тайме матча.

«У Кукуляка у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — передает слова Каманцева служба коммуникаций РФС.

На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Константина Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.

Видеоассистенты Кукуляка, Павел Кукуян и Илья Елеференко, провели проверку, после чего рекомендовали главному арбитру посмотреть повтор эпизода и изменить свое решение. После просмотра повтора судья не согласился с помощниками и решил не наказывать Клаудиньо 11-метровым.

Фол Клаудиньо на&nbsp;Тюкавине. «Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

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