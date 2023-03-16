Судья Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ

Судейство
Сегодня, 13:35
«СЭ» получил комментарий главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который заявил, что арбитр Евгений Кукуляк, работавший на игре Пути регионов «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти), временно не будет получать назначения на встречи РПЛ.
По словам Каманцева, Кукуляк ошибочно не назначил пенальти во втором тайме матча.
«У Кукуляка у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — передает слова Каманцева служба коммуникаций РФС.
На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Константина Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.
Видеоассистенты Кукуляка, Павел Кукуян и Илья Елеференко, провели проверку, после чего рекомендовали главному арбитру посмотреть повтор эпизода и изменить свое решение. После просмотра повтора судья не согласился с помощниками и решил не наказывать Клаудиньо 11-метровым.