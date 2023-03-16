Судья Кукуляк временно не будет получать назначения на матчи РПЛ

«СЭ» получил комментарий главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который заявил, что арбитр Евгений Кукуляк, работавший на игре Пути регионов «Зенит» — «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти), временно не будет получать назначения на встречи РПЛ.

По словам Каманцева, Кукуляк ошибочно не назначил пенальти во втором тайме матча.

«У Кукуляка у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — передает слова Каманцева служба коммуникаций РФС.

На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Константина Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.

Видеоассистенты Кукуляка, Павел Кукуян и Илья Елеференко, провели проверку, после чего рекомендовали главному арбитру посмотреть повтор эпизода и изменить свое решение. После просмотра повтора судья не согласился с помощниками и решил не наказывать Клаудиньо 11-метровым.