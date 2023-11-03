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Сегодня, 14:02

Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»

Виктория Кравченко
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура чемпионата России. Игры этого тура пройдут 4, 5 и 6 ноября. Павел Кукуян назначен главным судьей московского дерби «Локомотив» — «Спартак».

4 ноября (суббота)

«Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

5 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Резников.

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

6 ноября (понедельник)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Урал» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Анатолий Цветнов.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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