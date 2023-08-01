Латышонок оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в этом сезоне

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал, может ли «Спартак» стать чемпионом России в этом сезоне.

«Играли ли мы с реальным претендентом на чемпионство? Считаю, выглядели достойно в игре со «Спартаком». Конечно, были ошибки, но, в целом, мы действовали на равных. Посмотрим, как будет у «Спартака» складываться с «Зенитом», с ЦСКА...», — сказал Латышонок «РБ Спорт».