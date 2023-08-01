Латышонок оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в этом сезоне

Сегодня, 14:47
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал, может ли «Спартак» стать чемпионом России в этом сезоне.
«Играли ли мы с реальным претендентом на чемпионство? Считаю, выглядели достойно в игре со «Спартаком». Конечно, были ошибки, но, в целом, мы действовали на равных. Посмотрим, как будет у «Спартака» складываться с «Зенитом», с ЦСКА...», — сказал Латышонок «РБ Спорт».
В РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:0). В Кубке России в гостях выиграл у «Краснодара» (2:1). Клуб с 6 очками занимает лидирующее место в РПЛ.