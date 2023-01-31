Ледяхов считает, что бразильские легионеры на голову сильнее Бакаева

Экс-футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о выступлении полузащитника Зелимхана Бакаева в составе «Зенита».

«Зелимхан обладает определенными качествами для высококлассной игры, соглашусь. Но на данном этапе бразильцы на голову сильнее его. Поэтому «Зенит» и возглавляет турнирную таблицу, имея в своем составе таких легионеров. В последнее время много говорят об интересе к петербургским легионерам, особенно к бразильцам. Бакаев может играть в основном составе, если у него пойдет, если он выйдет на свою форму и свои кондиции, качеств у него хватает.

Можно ли назвать сильным его решение бороться за основной состав или аренда была бы полезнее? Мы же не знаем, как у него сложились бы дела, уйди он в аренду. Но в его возрасте хорошо было бы уже играть на постоянном уровне, иметь регулярную игровую практику. Видимо, он готов бороться за основной состав", — цитирует Ледяхова Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента в июне 2022 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе «Зенита» 13 матчей и забил один гол.