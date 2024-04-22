Федун не верит, что Карпин вернется в «Спартак»: «Если было бы 5:1 в пользу «Ростова»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина.

«Про Карпина вы все видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать», — сказал Федун «СЭ».

Карпин является главным тренером «Ростова». Команда после 24 матчей занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 34 очка.

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

«Карпин? Вы все видели». Интервью Леонида Федуна о смене тренера «Спартака», Промесе и дерби