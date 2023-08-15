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Сегодня, 09:45

Газзаев: «Галактионову пора определиться с центральными защитниками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил восхищение игрой «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— «Локомотив» в этом сезоне пока не убеждает. Но я бы прежде всего похвалил «Крылья Советов». Игорь Осинькин ставит очень привлекательный и симпатичный футбол. Он умеет работать с молодежью. Каждый игрок хорошо выполняет свои индивидуальные, тактические функции в конкретных позициях. Уходят одни — появляются другие, которые прогрессируют. Это и Салтыков, и Бабкин. Великолепно вписались в игру два легионера — Гарре и Бейл. На «Крылья» любо-дорого смотреть. Волжане очень уверенно смяли железнодорожников, играли с позиции силы. «Локо» был просто беспомощным. Это большая удача для москвичей, что Марадишвили в концовке счет сравнял.

Весной многие восхищались игрой команды Михаила Галактионова. Но сейчас становится понятно, что в определенной степени победы достигались на эмоциях. Сложилась хорошая атмосфера в коллективе, все жили одной целью — избежать стыков. Дзюба пришелся ко двору. Его авторитет помог команде. Но начался новый сезон, и высветились проблемы в подготовке. Теперь перед «Локо» поставлены более амбициозные задачи, а игра пропала...

Не понимаю, почему тренерский штаб не может определиться с обороной и, в частности, с центральной позицией. Это пагубно сказывается на результатах. Вспомните великий «Милан» первой половины 90-х. Там была постоянная четверка защитников. Баррези, Костакурта, Мальдини и Тассотти. В свое время я дал шанс молодым Игнашевичу и Березуцким. Понимал, что им потребуется время, что они будут ошибаться. Но я в них поверил. Так и Галактионову необходимо уже определиться. Без стабильного состава и, в частности, без стабильной обороны сложно на что-то претендовать.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
Михаил Галактионов
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