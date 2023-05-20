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РПЛ

20 мая, 20:19

Лещенко считает, что успех «Динамо» в матче против «Торпедо» связан с уходом Йокановича

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

«Хороший матч, только немного в конце подустали и не было энергии настоящей. Начало было хорошее, — сказал Лещенко «СЭ». — Была выбрана правильная установка в два нападающих. Такая схема более жизненная, на мой взгляд. Тюкавин и Захарян играли хорошо. Неплохо отыграли в защите несмотря на отсутствие Фернандеса и Сазонова. Надеюсь, что в матче против «Локомотива» на поле выйдет Сазонов».

Также Лещенко ответил на вопрос о том, связан ли успех в матче против «Торпедо» с уходом Йокановича.

«Психологически, конечно, связано. Не происходило единения в команде. Сегодня все были более раскрепощенными, улыбки на лицах. Поэтому, да! От тренера много зависит. Хорошо, что это произошло немного раньше окончания сезона. Надо отдать должное Йокановичу, что он все-таки понял свои ошибки. Ну, не получилось. Такое бывает», — добавил Лещенко.

«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 28 матчей.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 очками.

ФК Динамо (Москва)
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