Левников назначен на матч «Спартака» с «Уралом»

Сегодня, 12:57
Стали известны судейские бригады на матчи 4-го тура чемпионата России.
11 августа (пятница)
«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.
12 августа (суббота)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.