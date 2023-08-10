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Сегодня, 12:57

Левников назначен на матч «Спартака» с «Уралом»

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны судейские бригады на матчи 4-го тура чемпионата России.

11 августа (пятница)

«Урал» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

Владислав Безбородов. Судьи Безбородов и Иванов пропустят второй тур РПЛ подряд после нарушения протокола ВАР в Грозном

13 августа (воскресенье)

«Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.

«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.

Алексей Сухой
Артем Чистяков
Василий Казарцев
Виталий Мешков
Владимир Москалев
Кирилл Левников
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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