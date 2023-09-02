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РПЛ

2 сентября, 23:30

Литвинов назвал ужасным турнирное положение «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Какие мысли после поражения?

— Положительных эмоций быть не может. Проиграли важную игру. Мы потеряли уже очень много очков. Турнирное положение ужасное для нас. Надо делать какие-то выводы и менять что-то.

— Как объяснить хорошие матчи в Кубке России и при этом провальные игры в чемпионате?

— Нужно каждому в себе разобраться. Нужно понимать, за кого мы играем. Индивидуальных ошибок нет, мы все вместе забиваем, все вместе пропускаем.

— Какие у вас были персональные задачи?

— С Гильермо разговаривали, он просил взять под контроль игру, стараться чаще переводить мяч. Где-то были ошибки в передачах. Я старался выполнять эту установку. В конце упустили момент и получили пенальти. Это наша командная ошибка. Кого-то одного винить в поражении нельзя.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
6
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Урал – Ахмат
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Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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