«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 66-й минуте открыл форвард грозненцев Мохамед Конате, реализовавший пенальти.

На 79-й минуте за «Локомотив» отличился Максим Глушенков, а через две минуты победу хозяевам принес Тимур Сулейманов.

На 90-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Наир Тикнизян.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0).

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября. «Ахмат» на день позже в гостях встретится с «Оренбургом».