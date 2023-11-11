Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

«Локомотив» — «Ахмат»: Пиняев и Дзюба выйдут в стартовом составе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Ахмат» назвали составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Митай, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гильерме, Худяков, Самошников, Кузьмичев, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Швец, Харин, Камило, Даниэл Жуниор, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Олейников, Мацуев, Гбамбле, Ковачев, Агаларов.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится в субботу, 11 ноября в Москве и начнется в 16.30.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Урал»: видео голов
Голы Шитова и Писарского помогли «Крыльям Советов» обыграть «Урал»
«Факел» вырвал ничью в игре с ЦСКА, «Крылья» победили «Урал». Онлайн-трансляция матчей
«Факел» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу на 90+3-й минуте
Нигматуллин считает, что возможная потеря чемпионского титула «Зенитом» в нынешнем сезоне не станет трагедией
«Крылья Советов» — «Урал»: Шитов вывел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин предположил, при каких условиях «Спартак» зимой уволит Абаскаля

Нигматуллин считает, что возможная потеря чемпионского титула «Зенитом» в нынешнем сезоне не станет трагедией