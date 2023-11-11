«Локомотив» — «Ахмат»: Пиняев и Дзюба выйдут в стартовом составе

«Локомотив» и «Ахмат» назвали составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Митай, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гильерме, Худяков, Самошников, Кузьмичев, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Швец, Харин, Камило, Даниэл Жуниор, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Олейников, Мацуев, Гбамбле, Ковачев, Агаларов.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится в субботу, 11 ноября в Москве и начнется в 16.30.