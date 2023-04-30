«Локомотив» разгромил «Химки» на своем поле, Дзюба сделал дубль

«Локомотив» разгромил «Химки» на своем поле в матче 25-го тура РПЛ — 5:1.

У железнодорожников сделал дубль Артем Дзюба, по одному мячу забили Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. Единственный гол гостей на счету Александра Руденко.





«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

В следующем, 26-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Сочи» дома, а «Химки» сыграют на своем поле с «Динамо».