КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:54

«Локомотив» разгромил «Химки» на своем поле, Дзюба сделал дубль

Иван Торопцев
Корреспондент
Антон Миранчук (с мячом) против Аяза Гулиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» разгромил «Химки» на своем поле в матче 25-го тура РПЛ — 5:1.

У железнодорожников сделал дубль Артем Дзюба, по одному мячу забили Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. Единственный гол гостей на счету Александра Руденко.


«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

В следующем, 26-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Сочи» дома, а «Химки» сыграют на своем поле с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
5:1
Химки
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
7
78
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Галактионов: «На сто процентов доволен победой «Локомотива» над «Химками»
Эштреков оценил победу «Локомотива» над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ
Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»
Нагорных о Пиняеве: «Не хотим сейчас рисковать им, у него небольшой дискомфорт»
Баринов оценил гол Дзюбы в ворота «Химок»
Баринов объяснил, благодаря чему «Локомотив» победил «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендель — о состоянии армавирского «Торпедо» перед приходом Карпина: «Целый год с перерывами не платили»

«Локомотив» — «Химки»: видео голов матча