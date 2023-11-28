«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Уралом»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС. Клуб попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 89-й минуте игры.

Также по итогам 16-го тура «Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть три эпизода встречи с «Рубином» (0:1). Воронежский клуб попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 45-й минуте игры, отсутствие красной карточки нападающему Николе Чумичу на 51-й минуте и отсутствие второй желтой карточки полузащитнику Валентину Вада на 76-й минуте встречи.

«Рубин» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Факел» с 19 очками идет на 11-й позиции.