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Сегодня, 13:10

«Локомотив» — «Рубин»: дата и время начала матча 1 тура РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Дзюба.
Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Артем Дзюба (слева направо).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В субботу, 22 июля, «Локомотив» проведет матч с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Рубин» можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

14 июля команда Михаила Галактионова разгромила «Квант» (7:0) в товарищеском матче. 12 июля казанцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в товарищеской игре.

РПЛ — чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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