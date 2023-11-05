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Сегодня, 09:00

«Локомотив» — «Спартак»: результаты матчей РПЛ и статистика игр

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Магкеев (ФК «Локомотив»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в 14-м туре российской премьер-лиге (РПЛ) 5 ноября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 64 раза в чемпионате России. Железнодорожники одержали 20 побед, а красно-белые были сильнее 28 раз. Еще 16 встреч завершились вничью.

В последних пяти играх РПЛ между московскими клубами «Спартак» побеждал дважды (2:1, 1:0), красно-зеленые отмечали победу два раза (1:0, 2:0). Один раз матч закончился ничьей (1:1).

В предыдущих двух встречах сильнее были красно-белые (2:1, 1:0), один из матчей был на чужом поле.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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