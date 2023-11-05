«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в 14-м туре российской премьер-лиге (РПЛ) 5 ноября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 64 раза в чемпионате России. Железнодорожники одержали 20 побед, а красно-белые были сильнее 28 раз. Еще 16 встреч завершились вничью.

В последних пяти играх РПЛ между московскими клубами «Спартак» побеждал дважды (2:1, 1:0), красно-зеленые отмечали победу два раза (1:0, 2:0). Один раз матч закончился ничьей (1:1).

В предыдущих двух встречах сильнее были красно-белые (2:1, 1:0), один из матчей был на чужом поле.

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