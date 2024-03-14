Ловчев рассказал, какой тренер подойдет «Спартаку»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» предположил, какой главный тренер подойдет на замену Гильермо Абаскалю.

«Думаю, что лучший вариант для «Спартака» — это российский тренер. При Черчесове сборная России проиграла сербам 0:5. И это перевесило все то, что он сделал со сборной ранее. Никто и не помнит про его успехи в Венгрии, про результаты с «Ференцварошем». Зато все помнят его поражение от сборной Сербии. Так у нас и подбирают тренеров», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.

Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.