Прокуратура Нидерландов не знает, будет ли Промес экстрадирован из ОАЭ

14 марта, 11:12
Прокуратура Нидерландов не может оценить шансы на экстрадицию полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.
«Пока неясно, сколько времени потребуется на экстрадицию Промеса в Нидерланды. Также неизвестно, будет ли он действительно экстрадирован. Судья в Дубае примет решение о приемлемости запроса об экстрадиции», — сообщили ТАСС в прокуратуре Нидерландов.
Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста. В ночь с 13 на 14 марта адвокаты игрока выступили с заявлением по этому поводу.
Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.