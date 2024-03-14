Прокуратура Нидерландов не знает, будет ли Промес экстрадирован из ОАЭ

Прокуратура Нидерландов не может оценить шансы на экстрадицию полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Пока неясно, сколько времени потребуется на экстрадицию Промеса в Нидерланды. Также неизвестно, будет ли он действительно экстрадирован. Судья в Дубае примет решение о приемлемости запроса об экстрадиции», — сообщили ТАСС в прокуратуре Нидерландов.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста. В ночь с 13 на 14 марта адвокаты игрока выступили с заявлением по этому поводу.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.