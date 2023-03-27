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Ловчев: «Уровень Бальде чуть выше, чем у российских нападающих»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, почему у сенегальского форварда Кейта Бальде будет шанс проявить себя в составе «Спартака».

«Не буду гадать или придумывать причины, почему Бальде практически не играет. Хочется верить, что из-за спортивной составляющей сейчас играют те, кто сильнее. На сборах он себя проявлял, был активен. Его уровень чуть выше, чем у российских нападающих. В Италии он был на слуху и забивал. Он хороший парень. Думаю, еще заиграет. Сейчас, после паузы, у него отличная возможность доказать тренерскому штабу свою готовность. Шанс может быть в любой момент — дисквалификация или травма других игроков атаки. С «Оренбургом» он вообще заменил Джикию», — цитирует Ловчева Legalbet.

Бальде перешел в московский клуб в августе 2022 года. До этого он выступал за итальянские «Кальяри», «Интер», «Лацио», «Сампдорию» и за французскую команду «Монако».

В составе «Спартака» сенегальский футболист провел 3 игры. Во всех матчах он выходил на замену.

Источник: https://legalbet.ru/news/lovchev-uroven-balde-vishe-chem-u-rossijskih/
Евгений Ловчев
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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