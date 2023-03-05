Агент Гарсия: «Малком просто разрывает, он — топ!»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия прокомментировал выступление нападающего «Зенита» Малкома.

В матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» бразильский форвард оформил дубль в ворота нижегородской команды.

«Слушайте, Малком просто разрывает! Я рядом с ним еще с тех пор, как ему было 13 лет, и по моему мнению он просто топ!», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Зенит» в 24 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.