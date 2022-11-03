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Сегодня, 14:00

Магкеев — о тренере «Локо»: «Хотел бы Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев в интервью «СЭ» рассказал, кого хотел бы видеть во главе московского клуба.

— Прямо сейчас «Локомотив» с временным штабом. Представим: тебя вызывают к руководству и спрашивают — кого бы ты хотел видеть?

— Я бы хотел видеть Гвардиолу, но мои желания в клубе не обсуждают. Если серьезно, то в этом вопросе слишком много нюансов: нужно составить шорт-лист из кандидатов, понять их требования, провести переговоры.

— Судя по всему, вместо Гвардиолы будет Галактионов. Что об этом думают в команде?

— Поверь, об этом мы вообще не думаем. Сейчас единственная мысль у всех: как быстрее набрать очки.

На данный момент команды возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров.

Полностью интервью Станислава Магкеева читайте на сайте «Спорт-Экспресс» 4 ноября.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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