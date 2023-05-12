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Сегодня, 15:41

Малафеев поделился мнением о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном отъезде легионеров петербургского клуба этим летом.

«Многие иностранные игроки, которые приходят в «Зенит», рассматривают клуб как стартовую площадку, для того чтобы показать себя. За исключением Малкома, хотя я уверен, что и он в какой-то мере проявил себя здесь по-новому. Ну и ни для кого не секрет, что едут сюда в том числе заработать. Но если у игроков спортивные задачи все-таки в приоритете и они востребованы в Европе, то, конечно, они будут искать развития своей карьеры в европейском футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Малафеева.

На данный момент в составе клуба из Санкт-Петербурга выступают семеро бразильцев.

13 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в рамках матча 27-го тура РПЛ. Петербуржцы выйдут на поле в золотой форме. После игры состоится церемония награждения, где сине-бело-голубым вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-vy-skazalsya-o-vozmozhnom-uhode-brazil-skih-legionerov-iz-zenita/
Вячеслав Малафеев
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