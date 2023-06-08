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Малком назвал главную причину своей высокой результативности

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» прокомментировал свою результативность в сезоне-2022/23.

— Ожидание от рождения сына — одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще ты связываешь такое количество голов?

— Я чувствую, что нахожусь в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни. Но главная причина — это, конечно, новость о том, что я стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, я стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие. После каждого гола и голевой передачи я мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру я выходил суперзаряженным — хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

— Ты упомянул о питании. Несколько лет назад ты рассказывал, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли ты лазанью перед матчами, как Эрлин Холанн?

— Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще я не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером. Раньше я обожал сладкое, в том числе сладкую газировку. Пересмотрев подход к сахару, я стал чувствовать себя лучше. Еще я снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы. Кроме того, я раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ею лишь в день игры, когда нужна энергия. Главные изменения — в подходе к работе: я стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.

В сезоне-2022/23 Малком сыграл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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