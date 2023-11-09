Марио Фернандес и Васильев не примут участие в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Расскажите, пожалуйста, о состоянии игроков «Зенита». Все ли готовы к матчу с «Краснодаром»?

— Что касается подготовки игроков, есть небольшие проблемы, но на сегодняшний день есть только два игрока, которые точно не примут участие в игре — это Дмитрий Васильев и Марио Фернандес, которые работают индивидуально. Надеемся, в скором времени они присоединятся к команде. Остальные в принципе практически готовы. Возможно, кто-то еще не сможет принять, это под вопросом.

«Зенит» сыграет дома с «Краснодаром» в субботу, 11 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.