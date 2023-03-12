Масалитин не считает ЦСКА фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о предстоящем матче армейцев с самарскими «Крыльями Советов», который состоится в рамках 19-го тура РПЛ.

«Думаю, что назвать ЦСКА фаворитом нельзя. В свете последних игр ЦСКА вызывает опасения. Но ЦСКА, как показывает первый отрезок, дома играет очень хорошо, агрессивно. Особенно в первом тайме, не дает сопернику развернуться, прессингует и показывает современный, атакующий футбол. «Крылья» — тоже самое, у них такая стратегия выбрана развития, что они тоже счастья ищут у чужих ворот, не отсиживаются в обороне, не строят автобус. Я думаю, что будет атакующий футбол. Голы обязательно будут. Верю в победу ЦСКА», — приводит слова Масаоитина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 12 марта. Начало — в 16:30 по мск.

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Крылья Советов» — на 11-м месте (19 очков).