Масалитин посоветовал Чалову не уезжать в Турцию

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающему армейцев Федору Чалову не следует переходить в стамбульский «Галатасарай».

«Конечно, стоит рассмотреть предложение, если оно всех устраивает. Я бы рекомендовал Чалову остаться в команде. Он является одним из лидеров ЦСКА. Армейцы создают боеспособный коллектив, а Чалов является одним из лидеров команды. Но есть предложения, от которых не отказываются. ЦСКА сейчас испытывает финансовые трудности. Я бы не рекомендовал Чалову переезжать в Турцию», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

21 июня турецкое издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.