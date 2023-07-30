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Сегодня, 06:27

Масалитин: «Ростов» усилился и может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча «Ростова» во 2-м туре РПЛ против «Зенита» (1:1).

— «Ростов» в том году играл очень хорошо на протяжении почти всего сезона, — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру». — Только концовку смазал. Сейчас команда укрепилась. Поэтому ждал такой игры. Пока «Зенит» находится в процессе перестройки в связи с уходом лидеров в средней линии. Понятно, что игра там пропала, и они находятся в поиске. На первое место вышел Кассьерра. Пока он помогает, забивает. Когда получает простор, то становится очень опасным. Надо отдать должное южанам, что они додавили гостей, заработали пенальти в конце.

— «Ростов» наиграл на ничью?

— Да. И те, и те мало созидали впереди. Вся игра была боевая.

— Был момент, когда «Ростов» на несколько минут сумел прижать «Зенит». Питерцы не так страшны, как кажутся?

— Когда уходят лидеры, конечно, тяжело. Команда находится в процессе перестройки. Может, «Зенит» кого-то купит или поменяет модель игры. К такому надо быть готовым, потому что футболисты могут получить травму, дисквалификацию или заболеть.

— Карпину тоже придется перестраивать команду, учитывая этих шестерых человек?

— Они проходили с «Ростовом» сборы, значит, уже вписываются в схему. Те новички, которые сегодня вышли на поле, усилили игру. Думаю, мы увидим прошлогодний «Ростов», который будет бороться за первое место. В прошлом чемпионате он просел в конце, потому что не хватило скамейки и опытных игроков после того, как выбыли Осипенко и Комличенко. Осталась одна молодежь. Сейчас команда усилилась, и если ровно пройдет всю дистанцию, то, естественно, составит конкуренцию питерцам.

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 17 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005251966_masalitin_rostov_usililsya_i_mojet_sostavit_konkurenciyu_zenitu_v_borbe_za_zoloto
Валерий Масалитин
ФК Зенит
ФК Ростов
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