Масалитин связал последние неудачи «Спартака» с отсутствием лидеров

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин связал последние неудачи красно-белых с отсутствием лидеров

«Каждая команда зависит от лидеров. Тяжело заменить их, особенно в обороне. Посмотрите, как «Акрон» убегал в контратаки, как разыгрывал. С потерей Джикии не осталось лидера, «дядьки», который бы направлял партнеров и мог им помочь. Если впереди Соболев и Промес забивали, то сзади Джикия не давал соперникам забивать. Теперь «Спартак» и забить не может, и допускает много ошибок в обороне. «Спартак» где-то надломился. Плюс, возможно, на него давили разговоры о том, что он будет конкурентом «Зенита». Но результата нет, и растет неуверенность — а молодежи свойственны перепады. Они попали в такую ситуацию, когда нет «дядьки», который бы погнал их вперед. Плюс, мы не знаем, как в стрессовой ситуации ведет себя главный тренер Гильермо Абаскаль — он тоже молодой, учится. Это все сказывается, поэтому у «Спартака» такой результат», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится на «Открытие Банк Арене» 24 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.