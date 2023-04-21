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Сегодня, 19:15

Машкарин не сомневается, что защитники ЦСКА «выключат» Дзюбу из игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

«У армейцев — квалифицированная оборона. Восстановился Дивеев — это большой плюс для команды. Ну и на последнем рубеже есть Акинфеев, лучший наш вратарь последних десятилетий. Дзюбе надо уделить повышенное внимание. Он хороший футболист — опытный, с мастерством. Скорости уже не те, конечно, но компенсирует это пасами, взаимодействием с партнерами, хорошим выбором позиции. Защитникам надо играть с ним плотнее. В ЦСКА — квалифицированные защитники, за сборные играют. Я не сомневаюсь, что они «выключат» Дзюбу из игры», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-ne-somnevayus-chto-zashhitniki-tsska-vy-klyuchat-dzyubu-iz-igry/
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Денис Машкарин
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