Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:56

Масалитин заявил, что у Федотова и Гончаренко могут быть реваншистские настроения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА.

«Думаю, что тренеры должны настроить команды. Федотов начинал в «Урале», Гончаренко работал в ЦСКА — могут быть реваншистские настроения, оба мотиваторы. «Урал» выдал хорошую серию из 16 игр без поражений. ЦСКА немножко лихорадило, но сейчас все стабилизировалось и пришел результат. Хватит этого или нет — покажет игра. Она будет хорошей. Команды не отсиживаются в обороне, играют в комбинационный футбол. «Урал», особенно дома, показывает хороший футбол и нацелен на атаку. Все решат исполнители», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5069245-masalitin-ob-ural-cska-u-fedotova-i-goncharenko-mogut-byt-revanshistskie-nastroeniya.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Пари НН»: пенальти назначен правильно, но затрачено много времени
«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счет
Стрепетов заявил, что у «Ростова» нет изюминки и красоты стиля
Сенников заявил, что «Локомотиву» надо навязать свою игру с первых минут в матче с «Оренбургом»
«Динамо» — «Пари НН»: Глушаков открыл счет с пенальти
«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов заявил, что матч с «Торпедо» будет тяжелейшим для «Спартака»

Агент Сафонов назвал россиян, способных играть в европейских чемпионатах