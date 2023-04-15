Масалитин заявил, что у Федотова и Гончаренко могут быть реваншистские настроения

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА.

«Думаю, что тренеры должны настроить команды. Федотов начинал в «Урале», Гончаренко работал в ЦСКА — могут быть реваншистские настроения, оба мотиваторы. «Урал» выдал хорошую серию из 16 игр без поражений. ЦСКА немножко лихорадило, но сейчас все стабилизировалось и пришел результат. Хватит этого или нет — покажет игра. Она будет хорошей. Команды не отсиживаются в обороне, играют в комбинационный футбол. «Урал», особенно дома, показывает хороший футбол и нацелен на атаку. Все решат исполнители», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.