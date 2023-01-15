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Сегодня, 14:50

Майсторович рассказал, что любит Москву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Динамо» Милан Майсторович поделился первыми впечатлениями от России.

«Первые впечатления от России и Москвы? Люблю такую погоду, мне нравится зима. Это большой город. Люблю Россию и Москву. Я знаю, что «Динамо» — большой клуб. Мы с семьей приняли решения о продолжении карьеры именно здесь. Цели — постараться выиграть чемпионат и Кубок с «Динамо», — приводит слова Майсторовича Sport24.

В текущем сезоне 17-летний Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-novichok-dinamo-maystorovich-lyublyu-rossiyu-i-moskvu-eto-bolshoy-gorod

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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