Алексей Медведев: «Не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики»

Бывший нападающий «Динамо» Алексей Медведев высказался о медальной гонке в РПЛ.

«На протяжении долгого времени чемпионата мне симпатичен «Ростов». Он чуть-чуть смазал концовку, а так, Карпин многого добился с провинциальной командой. Мне бы хотелось, чтобы южане финишировали в медалях. Чтобы не только Питер и Москва делили награды. Я не считаю, что медали для «Ростова» — это из области фантастики. Сейчас медали зависят только от него самого. Мы видели, что эта команда может показывать очень зрелищный и результативный футбол. У нее был спад в плане набора очков. Но матч будет решающим, а такие игры всегда непредсказуемы, как, например, кубковый финал», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Медведева.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).