Медведев ответил на вопрос, была ли победа «Зенита» над «Спартаком» чемпионской

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре чемпионата России (3:1).

«Это чемпионская победа? Это всего-лишь пятый тур!», — сказал Медведев.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».