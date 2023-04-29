Данни — о «Зените»: «Для меня интрига в чемпионате еще не убита. Все может измениться»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» высказался о гонке за чемпионство после разгромной победы сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Счастлив за «Зенит», что он уже почти чемпион. Понятно, что потенциально команда может снова стать чемпионом в матче со «Спартаком», но все равно для меня интрига в чемпионате еще не убита. Все может измениться», — сказал Данни «СЭ».

«Зенит» набрал 61 очко в 25 матчах. У идущего вторым «Ростова» 49 очков и игра в запасе.