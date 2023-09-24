Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

Галактионов: «Замена Дзюбы в матче с «Зенитом»? Он свою работу выполнил»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему заменил нападающего Артему Дзюбу в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). Дзюба покинул поле на 77-й минуте.

«Замена Дзюбы? Есть уровень готовности игрока. Если он хорошо выполняет действия, он играет весь матч. Все развитие шло через него, через центрального нападающего. Он свою работу выполнил, через него убегали фланги. Выпустили Сулейманова, он добавил скорости», — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 30 сентября команда дома сыграет с «Пари НН».

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
0
Читайте также
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Краснодар» — «Урал»: Ленини забил первым касанием после выхода на замену
Цорн высоко отозвался о Тикнизяне после его гола «Зениту»: «Все, чего достиг — заслужил»
«Ростов» — ЦСКА: Файзуллаев сравнял счет в матче
«Ростов» — ЦСКА: Чалов забил второй гол армейцев
«Ростов» — ЦСКА: видео голов
ЦСКА сравнял счет в матче с «Ростовом» — 3:3. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба на вопрос о примирении с Семаком спросил «А кто это?»

«Ростов» — ЦСКА: хозяева открыли счет на 7-й минуте