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РПЛ

Сегодня, 19:08

Дзюба на вопрос о примирении с Семаком спросил «А кто это?»

Гоша Чернов
Корреспондент
Артем Дзюба и Сергей Семак: рукопожатие во время игры футболиста за «Зенит».
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

— А с Семаком помирились?

— А кто это? — переспросил Дзюба.

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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