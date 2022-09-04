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4 сентября, 22:55

Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кого считает конкурентом своей команды в борьбе за победу в чемпионате России, а также прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

— «Спартак», ЦСКА... Думаю, по игре они составят конкуренцию. Поле было тяжелым сегодня. Может, после матча легенд там много песка — они бегали, насыпали. Мой сэйв на последних минутах? Да там ничего такого. Мяч в меня летел — вот так руку выставил, и все. Если бы пропустил, была бы моя ошибка.

— Ваш гендиректор сказал, что играли за легенд. Какое вообще впечатление от их игры?

— Расстроился.

— Как оценишь игру брата?

— Думаю, что первый матч он провел лучше.

— В чем «Спартак» стал сильнее?

— Виден конкретный рисунок игры. В принципе соперник был очень сильно заряжен. Было видно, что ребята хотят взять реванш за прошлый сезон.

— Вы серьезно думаете, что они могут вас обыграть? «Зенит» выглядит непобедимым.

— Что значит обыграть? Мы теряем очки с соперниками легче «Спартака», с командами из низа или середины турнирной таблицы. Если «Спартак» не будет терять очки, а мы будем, то естественно, он может стать конкурентом.

— Просто «Зенит» оставляет впечатление команды, которая в любой момент может прибавить.

— Вы же помните прошлый сезон, когда мы проигрывали «Арсеналу», «Сочи». Мы уже потеряли очки.

— Вы теряете очки на выезде. Или просто недонастрой?

— Я бы не сказал, что недонастрой. Естественно, что эмоции от игры со «Спартаком» и ЦСКА немного другие. Но мы же профессионалы. Мы не имеем права недонастраиваться.

После победы над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. В следующем туре команде предстоит сыграть дома против «Оренбурга». Матч пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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