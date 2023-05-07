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Сегодня, 21:10

Михаил Кержаков о победном матче «Зенита» над «Спартаком»: «Я опустошен»

Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер «Зенит» Михаил Кержаков рассказал, что чувствует после победного матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2). Питерцы вырвали победу на 90+1-й минуте.

— Чувствую опустошение.

— Почему?

— Не простой был матч и очень нервный. Не лучшая игра, конечно.

— Вы очень спокойно выглядите для человека, который на последних минутах выигрывает чемпионат.

— Я опустошен.

— Если вспоминать этот сезон, что было сложного?

— Победили достойно. С большим отрывом. Сложность в том, что мы теряли очки, где не должны были.

— Как настроение в раздевалке?

— Уже там никого почти нет.

— Готовили футболки со второй звездой заранее?

— Нет.

— Сыграете в этом сезоне со второй звездой?

— Не знаю.

— Когда Сергеев забил в конце — это самый счастливый момент в сезоне?

— Да. Конечно.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

(Георгий Горностаев)

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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