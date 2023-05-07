Михаил Кержаков о победном матче «Зенита» над «Спартаком»: «Я опустошен»

Сегодня, 21:10
Голкипер «Зенит» Михаил Кержаков рассказал, что чувствует после победного матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2). Питерцы вырвали победу на 90+1-й минуте.
— Чувствую опустошение.
— Почему?
— Не простой был матч и очень нервный. Не лучшая игра, конечно.
— Вы очень спокойно выглядите для человека, который на последних минутах выигрывает чемпионат.
— Я опустошен.
— Если вспоминать этот сезон, что было сложного?
— Победили достойно. С большим отрывом. Сложность в том, что мы теряли очки, где не должны были.
— Как настроение в раздевалке?
— Уже там никого почти нет.
— Готовили футболки со второй звездой заранее?
— Нет.
— Сыграете в этом сезоне со второй звездой?
— Не знаю.
— Когда Сергеев забил в конце — это самый счастливый момент в сезоне?
— Да. Конечно.
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.
(Георгий Горностаев)