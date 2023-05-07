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Сегодня, 21:06

Семак: «Специалисты понимают, что очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал то, что команда в пятый раз подряд выиграла чемпионат России.

— Вы в пятый раз подряд выиграли чемпионство, ваши предшественники — Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Виллаш Боаш выиграли четыре чемпионата России и когда-то давно Павел Садырин выиграл чемпионат СССР. Такая серия побед — соперники стали слабее или «Зенит» стал сильнее, что выдал такую серию?

—  Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого — легко не бывает абсолютно. И соперники каждый год разные. Пять лет назад основным соперником был «Локомотив» два года, потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25 тура шли буквально в трех очках. В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Кажется так для болельщиков других клубов и для журналистов, что это легко. Думаю, специалисты понимают, что это очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее, находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить тот баланс, который позволяет побеждать, сохранит тот голод к победам, который есть. Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат — вопрос сопутствующий. Мы не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество работы, что мы выкладываемся на сто процентов, отдавая все наши силы, чтобы наша команда играла лучше и побеждала.

— Как вы относитесь к решению перенести вручение титула? Не лучше ли было получить его сегодня, а не после матча с «Краснодаром»?

— Это не от нас зависит. Мы выходим и делаем свою работу. По какой причине или почему так клуб решил вместе с РФС я не знаю, но в любом случае, поверьте мне, победа дорогого стоит. Ради того, чтобы получить медали и кубок, никто точно не расстроился. Главное, что мы выиграли и сделали что хотели, то, к чему стремились.

— Было ли в праздничной послематчевой раздевалке специальное обращение к Михаилу Бирюкову?

— Нет, мы его сегодня утром поздравили всей командой. Конечно, в раздевалке его еще раз поздравили. 65 лет бывает раз в жизни (смеется), как и любой другой день рождения. Михаил Юрьевич также работает. Думаю, это единственные человек, который принимал участие во всех победах без исключения. Конечно, это уже переходящее знамя нашего клуба, которое мы должны бережно хранить, лелеять и ценить, что мы и делаем за профессиональные и человеческие качества. Конечно, мы очень рады, что он у нас есть.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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