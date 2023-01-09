Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:32

Осинов — о Байдачном в «Ростове»: «После поражения бьется головой об стенку в кровь. На таких эмоциях, что даже не заметил»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов рассказал, каким был бывший тренер ростовской команды Анатолий Байдачный.

«Приехали на Кубок в Новотроицк. Гена Тумилович в воротах, я дубль оформил, а все равно 2:3 проиграли. Николаич после игры заходит в душевую. Начинает головой об стенку биться: «Ну как можно было так проиграть?» На таких эмоциях был, что не заметил, как лоб в кровь разбил! Интересный дядька. Панику на ровном месте мог поднять, в любой ситуации», — приводит слова Осинова Sport24.

Байдачный работал в «Ростове» с 18 апреля по 11 июня 2012 года. Последним местом работы специалиста был клуб «Арарат-Армения», который он покинул летом 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-zakhodit-v-dushevuyu-byetsya-golovoy-o-stenku-v-krov-kak-mozhno-bylo-tak-proigrat-osinov-o-baydachnom-v-rostove
Михаил Осинов
ФК Ростов
Анатолий Байдачный
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Крунич: «Многие не хотят сейчас связываться с Россией, но я бы хотел поработать в РПЛ»
Экс-защитник ЦСКА Корнаухов: «Агапов будет прогрессировать и станет настоящим усилением для армейцев»
Андрей Сосницкий назначен главным тренером «Кубани»
Радченко считает, что Малком может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Стало известно, кто будет руководить «Рубином» на первом зимнем сборе
Николай Русу стал новым тренером по физподготовке ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» не смог договориться об аренде защитника ПАОК Ингасона

Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»