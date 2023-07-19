Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:37

Божович о шансах Сперцяна в Европе: «Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» круто играл, но ушел в «Наполи»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейских клубах.

«Все возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушел в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и отметился 14 результативными передачами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Миодраг Божович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Экс-игрок «Зенита» Горшков: «Если есть предложение, которое всех устраивает Малкома можно отпустить»
Источник: «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Зорина
Полузащитник «Нефтчи» Озобич: «Помню Федуна! «Спартак» сейчас на правильном пути, может стать чемпионом»
Sport24: «Зенит» объявит о переходе Эраковича 20 июля
Петржела — о возможном уходе Малкома в «Аль-Хиляль»: «Потеря одного бразильца ничего не значит для «Зенита»
Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилялем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Данни считает, что «Зениту» стоит продать Малкома в «Аль-Хиляль»: «За него можно выручить хорошие деньги!»

Источник: «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Зорина