Миронов заявил, что Игнатов провел великолепную игру с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

«Ростов» устроил нервную концовку «Спартаку»? Нам нечего было терять. Вышли доказывать, бороться за каждый мяч. Во втором тайме все вроде бы получалось, не то что в первом. В этом большое отличие. Могли сравнять счет. Были небольшие сюрпризы в плане перевода с фланга на фланг. Этим они и брали. Но это и наша ошибка, потому что мы готовились к матчу, смотрели теорию, тренировались не просто так. Может, было небольшое удивление, но не сильно. Миша Игнатов вышел и выдал великолепную игру. Думаю, он точно закрепился в составе. Не скажу, что без Саши Соболева было легче. На поле вышли одиннадцать человек, которые играли в хороший футбол. Мы должны быть повыше. Всегда этого хочется, как и побед в каждом матче. Мы сделаем выводы, что не получилось, и будем двигаться дальше», — приводит слова Миронова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).