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Сегодня, 13:05

Игнатов — о 100-м матче за красно-белых: «Спартак» — мой второй дом. Дальше — больше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Михаил Игнатов
Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о 100-м матче за красно-белых.

— 100 матчей за красно-белых уже определенный рубеж. Что для тебя «Спартак»?

— Я тут вырос, это мой второй дом. Горд и счастлив, что уже столько матчей провел за команду. Надеюсь, дальше — больше. Хочу приносить пользу клубу, — сказал Игнатов «СЭ» после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— За матч с «Ростовом» у тебя гол + голевая передача. Ты в целом улучшил свою результативность. Что изменилось в тебе в психологическом плане?

— Честно, даже не знаю. Самое главное, чтобы команда побеждала. А кто герой матча, уже не важно. Если выигрываем, все герои.

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) в 15-м туре набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».

Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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