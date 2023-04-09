Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:21

Мирзоян: «У «Спартака» видна разбалансированная игра»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о результате матча красно-белых против «Динамо» в 22-м туре РПЛ (3:3).

«Результат матча ровно такой, насколько наиграли обе команды. Арбитр находился рядом и назначил пенальти. Ему было лучше видно. Если это была ошибка, ЭСК направит нас на верный путь. Мы не можем сказать, почему «Спартак» не столь ярко начал вторую половину чемпионата. Так как не знаем, какую работу ведет тренер. Однозначно можно сказать, что видна разбалансированная игра, особенно, что касается оборонительных действий. Невозможно добиться хорошего результата, если у тебя оборона играет нестабильно. Оборонительные действия команды на недостаточно надежном уровне», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoyan-u-spartaka-razbalansirovannaya-igra-osobenno-eto-kasaetsya-oboronitelnykh-deistvii-241906/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Сочи» — «Крылья Советов»: нулевая ничья после первого тайма
Гаджиев ожидает динамичную игру в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Зенитом»
В «Факеле» прокомментировали информацию о финансовой проверке со стороны региона
Денисов — об ошибках Селихова в матче с «Динамо»: «Пропускает команда, забивает тоже команда»
Колосков — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Мы в очередной раз увидели падение качества РПЛ»
Орещук — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Ни одна из команд не наиграла на победу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лепехин — о 14 пенальти «Ростова» в сезоне: «Молодцы, правильно делают»

Орещук — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Ни одна из команд не наиграла на победу»